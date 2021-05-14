Экс-министр юстиции Грузии лишен грузинского гражданства

Зураб Адеишвили, который в последние годы живет и работает на Украине и получил гражданство этой страны, сам обратился к властям Грузии о прекращении ему грузинского гражданства

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили лишился грузинского гражданства – соответствующее распоряжение подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

Адеишвили подал заявление о прекращении грузинского гражданства в Агентство развития государственных сервисов Минюста Грузии 4 марта.

По информации пресс-службы Минюста, в течение 80 дней агентство рассмотрело и изучило правовые основания для прекращения гражданства Адеишвили, после чего было подготовлено соответствующее заключение и в рамках действующего законодательства 7 мая направлено президенту Грузии.

Согласно распоряжению президента, в связи с получением украинского гражданства Адеишвили лишается гражданства Грузии по собственному желанию.

Зураб Адеишвили покинул Грузию после смены власти в 2012 году. Последние годы он занимает государственные должности в правительстве Украины.

На родине Зураб Адеишвили проговорен к тюремному заключению по нескольким громким уголовным делам, в том числе по банкротству банка "Карту". Прокуратуре Грузии пока не удалось добиться его экстрадиции на родину.

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