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Министерство юстиции Грузии

Экс-министр юстиции Грузии лишен грузинского гражданства

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (425)
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Зураб Адеишвили, который в последние годы живет и работает на Украине и получил гражданство этой страны, сам обратился к властям Грузии о прекращении ему грузинского гражданства

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили лишился грузинского гражданства – соответствующее распоряжение подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

Дворец церемоний (бывший дворец президента) в районе Авлабари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Адеишвили подал заявление о прекращении грузинского гражданства в Агентство развития государственных сервисов Минюста Грузии 4 марта.

По информации пресс-службы Минюста, в течение 80 дней агентство рассмотрело и изучило правовые основания для прекращения гражданства Адеишвили, после чего было подготовлено соответствующее заключение и в рамках действующего законодательства 7 мая направлено президенту Грузии.

Согласно распоряжению президента, в связи с получением украинского гражданства Адеишвили лишается гражданства Грузии по собственному желанию.

Зураб Адеишвили покинул Грузию после смены власти в 2012 году. Последние годы он занимает государственные должности в правительстве Украины.

На родине Зураб Адеишвили проговорен к тюремному заключению по нескольким громким уголовным делам, в том числе по банкротству банка "Карту". Прокуратуре Грузии пока не удалось добиться его экстрадиции на родину.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (425)
Теги:
Гражданство, Зураб Адеишвили, Грузия

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