"Без "националов" в парламенте даже лучше" – Кобахидзе о бойкоте партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что если оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) не будет представлена в законодательном органе, то так даже будет лучше для грузинской демократии.

ЕНД, основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, продолжает находиться в режиме бойкота и отказывается от работы в парламенте страны. Заодно с "националами" в режиме бойкота остаются члены "Европейской Грузии", которая в свое время была сформирована бывшими соратниками Саакашвили, а также Лейбористская партия Грузии.

Эти политические силы отказались подписывать компромиссное соглашение о выходе из политического кризиса. Документ, предложенный Шарлем Мишелем, подписали лишь некоторые члены ЕНД и "европейцев", которые вошли в парламент в качестве независимых депутатов.

"Кто дополнительно войдет в парламент, а кто нет – уже не имеет никакого существенного значения, поскольку так называемый искусственный кризис уже преодолен. Об этом заявил Шарль Мишель. Это уже ничего существенно не меняет… Наверное, для грузинской демократии будет даже лучше, если "Национальное движение" не будет представлено", – заявил Кобахидзе.

Новые фракции

В законодательном органе страны будет несколько оппозиционных фракций, отметил глава парламента

"Важно, что вчера уже была создана первая фракция, и, наверно, будут созданы и другие фракции. Мы упростим механизмы создания фракции, и это произойдет в ближайшем будущем. Создать фракцию смогут четыре депутата", – отметил Кобахидзе.

На сегодняшний день для формирования фракции необходимо минимум шесть депутатов.

Накануне стало известно, что оппозиционные депутаты создают в парламенте Грузии новую фракцию под названием "Лело – партнерство для Грузии". Помимо членов партии "Лело" – Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анны Нацвлишвили и Давида Усупашвили, во фракцию войдут независимые депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.

Без акций

Кобахидзе также прокомментировал отмену масштабной акции протеста оппозиции, которая была анонсировано 15 мая в Тбилиси.

В четверг председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что больше не считает целесообразным проведение акции протеста.

"Мы изначально говорили, что оппозиции придется отложить акцию и реально так и произошло. У них и до этого не было никакого ресурса для мобилизации народа, нет и сейчас. Исходя из этого ясно, что потерпели поражение в борьбе, которая называлась созданием искусственного кризиса, саботажем парламента и т. д. Вчера, когда мы узнали, что акция 15 мая будет отменена, им поражение было уже окончательно оформлено официально", – отметил Кобахидзе.

Ранее оппозиция активно готовилась к крупной акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Лидеры оппозиционных партий проводили встречи с населением в регионах страны, а для координации действий партии создали специальный штаб.

На анонсированной акции оппозиция планировала озвучить свои требования, в том числе проведение досрочных выборов и освобождение политзаключенных. А таковыми оппозиция называла самого Мелия, а также совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа.

На сегодняшний день оба они на свободе. Руруа покинул тюрьму 27 апреля по помилованию президента Грузии. А позднее, 10 мая, Тбилисский городской суд освободил Мелия из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии.

Что касается досрочных выборов, то согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

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