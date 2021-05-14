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Монастырский комплекс Давид Гареджи

Дело о Давид-Гареджи: суд возобновил опрос свидетелей

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (41)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210514/251730362/Delo-o-David-Garedzhi-sud-vozobnovil-opros-svideteley.html

Судебный процесс по резонансному делу о Давид-Гареджи возобновился с опроса свидетелей

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд возобновил слушания по делу о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран.

Обвиняемыми по делу проходят бывший сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и бывший сотрудник МВД Наталья Ильичева. 

"Рассмотрение дела по существу продолжается. Сегодня перед судом предстают трое свидетелей, которые участвовали во встречах комиссии в 2005 – 2007 годах и подписывали документацию", - сказал прокурор Михаил Садрадзе.

Одним из опрошенных на суде был посол по особым делам МИД Грузии Гела Думбадзе.

"Я дал показания как советник, который присутствовал на нескольких заседаниях", - сказал Думбадзе.

В списке заявленных стороной обвинения свидетелей, по информации обвиняемого Ивери Мелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Однако, когда состоится их опрос, пока неизвестно.

Детали дела

Осенью 2020 года стало известно, что прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу 7 октября задержали двух бывших членов комиссии - сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Грузии Наталья Ильичева.

Журналисты у здания Тбилисского городского суда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Слушание по делу о Давид-Гареджи проходит на фоне акции протеста

По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников".

На данный момент суд отпустил их под залог и запретил покидать страну.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.

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Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (41)

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