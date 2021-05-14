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ЛГБТ акция. Архивное фото

МВД Грузии обеспечит безопасность на акциях 17 мая

© photo: Sputnik / Vadim Zhernov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210514/251731515/MVD-Gruzii-obespechit-bezopasnost-na-aktsiyakh-17-maya.html

В этом году ЛГБТ-сообщество решило не сообщать о месте проведения своих мероприятий, но обсудило с полицией безопасность на акциях

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность участников акций по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, которые будут проходить с 15 по 20 мая, говорится в заявлении ведомства.

Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая. В Грузии этот день сопровождается стычками защитников прав ЛГБТ с радикальными группировками. В тот же день в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Он был основан в 2013 году, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии, тогда пострадали около 30 человек.

Здание мэрии Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Представитель ЛГБТ пытался поджечь себя у мэрии Тбилиси

"Для безопасного проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, на основании письменного обращения организаторов МВД Грузии рассмотрело с ними механизмы защиты их безопасности и альтернативные места проведения, но в некоторых случаях организаторы решили не менять место мероприятий", - говорится в заявлении МВД Грузии.

МВД Грузии обещает обеспечить свободу выражения граждан и сохранение общественного порядка.

"На любое действие, которое создаст угрозу безопасности и здоровью людей, со стороны полиции будет соответствующее реагирование", - предупреждают в ведомстве.

На этот раз ЛГБТ-сообщество решило не сообщать о месте проведения своих мероприятий. В прошлом году из-за пандемии коронавируса представители меньшинств провели свое мероприятие в онлайн-режиме.

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Теги:
МВД Грузии, ЛГБТ, Грузия

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