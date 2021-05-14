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ЕНД. Акция сторонников Единого нацдвижения у здания парламента. Плакаты

Войдет ли "Нацдвижение" в парламент – мнения в партии разошлись

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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На сегодняшний день "Нацдвижение" одна из трех партий, которые так и не подписали соглашения с властями и отказываются от работы в парламенте Грузии

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внутри самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" появились разногласия по вопросу входа в парламент.

На сегодняшний день "Нацдвижение" одна из трех партии, которые так и не подписали соглашения с властями и отказываются от работы в парламенте Грузии. При этом, у партии 32 мандата – больше, чем у любой оппозиционной партии.

Предвыборная символика. Баннер оппозиционной партии Единое национальное движение
© Sputnik / Alex Shlamov
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Категорически против входа в парламент один из лидеров партии Акакий Минашвили.

"Я критически смотрю на наш вход в парламент по нескольким причинам. Главная причина – мы пообещали избирателям, что если не добьемся досрочных выборов, то не войдем в парламент, и если мы хотим, чтобы избиратели были с нами, мы должны выполнить свое слово", - сказал Минашвили.

При этом, он подчеркнул, что партии вместо дискуссий в парламенте лучше посвятить время общению с избирателями, чтобы мобилизовать их осенью на выборах.

Уверен, что партия сможет сохранить больше сторонников и другой лидер партии Гия Барамидзе.

Ника Мелия, освобожденный под залог 10 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Войдет ли "Нацдвижение" в парламент Грузии? Мелия сделал заявление

"Я верю, что, не входя в парламент, у нас будет больше сторонников", - сказал он.

В то же время Барамидзе подчеркнул, что решение будут принимать не отдельные лидеры, а политсовет партии. При этом, он не исключил и интернет-голосования, как в случае избрания нового председателя. Тогда, вопреки желанию политического совета и основателя партии Михаила Саакашвили, члены партии поддержали не давнего соратника экс-президента Левана Варшаломидзе, а Нику Мелия, пользующегося популярностью за пределами партии.

Сам же Мелия решил спросить мнение о входе в парламент у своих сторонников, при этом отметил, что часть представителей партии уже приняли свои решения по поводу мандатов.

"Конкретные решения приняли многие люди, возможно и я. Мне ничего не мешает собрать брифинг и объявить решение от имени партии, взяв на себя ответственность, но я специально этого не делаю. Я не хочу проявлять неуважение ко многим людям и не хочу принимать решение без встреч хотя бы в нескольких регионах", - сказал Мелия.

По его словам, решение будет рациональным и согласованным.

Заал Удумашвили. Встреча лидеров объединенной оппозиции в парке Рике 19 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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Позицию Мелия поддержал еще один лидер партии Заал Удумашвили.

"Нам будет сложнее мобилизовать протест, если мы не будем в парламенте. Сегодня данность такова, и мы должны действовать согласно ей. Сегодня мы включены в процесс политического кризиса, и он должен завершиться, чтобы мы могли работать над проблемами народа", - сказал Удумашвили.

А пока "Нацдвижение" все еще думает, входить или нет в парламент, другие вошедшие в парламент партии уже развернули активную парламентскую деятельность. В парламенте Грузии идет работа над изменением Избирательного кодекса Грузии, готовится проект об амнистии для задержанных во время беспорядков в июне 2019 года, идет работа над новыми инициативами.

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (81)
Теги:
Заал Удумашвили, Михаил Саакашвили, Ника Мелия, Единое Нацдвижение, Грузия

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