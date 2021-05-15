Оппозиционная партия "Лело" собирается развивать рынок капитала в Грузии

Развитие экономики страны напрямую связано с устойчивым рынком капитала, который в Грузии сегодня слабый, считает лидер партии

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" намерена создать в парламенте рабочую группу способствования развитию рынка капитала, заявил ее лидер, банкир Мамука Хазарадзе.

У партии "Лело для Грузии" четыре представителя в парламенте – два банкира Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и два юриста – Давид Усупашвили и Анна Нацвлишвили.

"У Грузии есть реальный шанс стать финансовым центром региона. Развитие экономики страны напрямую связано с устойчивым рынком капитала, который в Грузии сегодня слабый, а Фондовая биржа – стержень рынка капитала не развивается и не оказывает влияния на экономику", – сказал Хазарадзе.

Развитие рынка капитала является одной из частей программы партии "Лело для Грузии". У Хазарадзе и Джапаридзе есть большой опыт в работе банков. В 90-х годах именно они основали самый крупнейший на сегодняшний день банк Грузии – TBC Bank.

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