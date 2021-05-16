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Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года

Бизнесмен Леван Васадзе рассказал жителям Тбилиси о политических планах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (426)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210516/251739849/Biznesmen-Levan-Vasadze-rasskazal-zhitelyam-Tbilisi-o-politicheskikh-planakh.html

Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский бизнесмен, известный как блюститель традиций, Леван Васадзе встретился с жителями Тбилиси в Александровском саду близ храма Кашвети в центре города.

На встрече с общественным деятелем собрались сотни человек. Как заявил Васадзе, он собрал своих сторонников, чтобы публично представить общественное движение "Единство. Сущность. Надежда", которое вскоре послужит основой для новой политической партии.

По словам Васадзе, ему вместе со сторонниками предстоит пройти сложный путь, который в конечном итоге приведет страну к развитию.

Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года

"Впереди нас ждет много совместных сражений, впереди нас ждут противостояния, но мы твердо верим, что при поддержке грузинского народа мы сможем разорвать этот замкнутый круг, по которому Грузия движется уже 30 лет, и вывести страну на траекторию развития, которая необходима для того, чтобы наша страна укрепила за собой достойное место среди мировых стран", - сказал Васадзе.

Бизнесмен Леван Васадзе 6 мая объявил о своем решении идти в политику и создать свое политическое движение "Нация".

Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей - у него четыре девочки и четыре мальчика.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (426)
Теги:
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