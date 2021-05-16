19:51 16 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Мелия поехал в Киев советоваться с Саакашвили

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
3801
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250926405.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210516/251740496/Meliya-poekhal-v-Kiev-sovetovatsya-s-Saakashvili.html

Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы войти в парламент, вторая часть выступает против вхождения в парламент

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия вылетел в Киев, чтобы встретиться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Мелия был арестован 23 февраля на основании решения суда о смене меры пресечения, после того как он отказался выплачивать залог в размере 40 тысяч лари (11,6 тысяч долларов).

Ника Мелия, освобожденный под залог 10 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Войдет ли "Нацдвижение" в парламент Грузии? Мелия сделал заявление

Заключение стало третьей мерой пресечения для Мелия в рамках одного уголовного дела. В первый раз в июне 2020 года Мелия выплатил залог и был обязан носить электронный следящий браслет.

Залог в размере 40 тысяч лари был назначен Мелия в ноябре 2020 года после того, как он выбросил электронный браслет. Залог за Мелия был выплачен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии. После этого 10 мая политик вышел на свободу.

По информации телеканала Formula, вместе с Мелия в Украину вылетели члены ЕНД Коба Накопия, Петре Цискаришвили, Эка Херхеулидзе, Каха Окриашвили и Акакий Минашвили.

"Два с половиной года я не видел человека и он не видел меня, многое зависит от отношений между мной и ним. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение, и мы собираемся говорить - я о моем видении, он о своем". - сказал Мелия в эфире телеканала Formula.

Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Без "националов" в парламенте даже лучше" – Кобахидзе о бойкоте партии Саакашвили

"Единое национальное движение" еще не приняло решение о том, войдет ли в парламент. Консультации внутри партии продолжаются.

Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы войти в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля.

Вторая часть выступает против как подписания соглашения, так и прохождения в парламент, так как не признала результаты парламентских выборов 2020 года.

20 апреля Михаил Саакашвили призвал "Единое национальное движение" войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Михаил Саакашвили, Ника Мелия, Единое Нацдвижение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Армянский спортсмен демонстрирует зрелищные трюки
Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться