Мелия поехал в Киев советоваться с Саакашвили

Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы войти в парламент, вторая часть выступает против вхождения в парламент

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия вылетел в Киев, чтобы встретиться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Мелия был арестован 23 февраля на основании решения суда о смене меры пресечения, после того как он отказался выплачивать залог в размере 40 тысяч лари (11,6 тысяч долларов).

Заключение стало третьей мерой пресечения для Мелия в рамках одного уголовного дела. В первый раз в июне 2020 года Мелия выплатил залог и был обязан носить электронный следящий браслет.

Залог в размере 40 тысяч лари был назначен Мелия в ноябре 2020 года после того, как он выбросил электронный браслет. Залог за Мелия был выплачен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии. После этого 10 мая политик вышел на свободу.

По информации телеканала Formula, вместе с Мелия в Украину вылетели члены ЕНД Коба Накопия, Петре Цискаришвили, Эка Херхеулидзе, Каха Окриашвили и Акакий Минашвили.

"Два с половиной года я не видел человека и он не видел меня, многое зависит от отношений между мной и ним. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение, и мы собираемся говорить - я о моем видении, он о своем". - сказал Мелия в эфире телеканала Formula.

"Единое национальное движение" еще не приняло решение о том, войдет ли в парламент. Консультации внутри партии продолжаются.

Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы войти в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля.

Вторая часть выступает против как подписания соглашения, так и прохождения в парламент, так как не признала результаты парламентских выборов 2020 года.

20 апреля Михаил Саакашвили призвал "Единое национальное движение" войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.

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