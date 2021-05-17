Спикер парламента Грузии совершит официальный визит в Брюссель

В состав грузинской делегации входят вице-спикер Леван Иоселиани и председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава совершит свой первый официальный визит в Брюссель в статусе главы законодательного органа, говорится в сообщении парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе визита Каха Кучава встретится с председателем Европарламента Давидом-Мария Сассоли, руководителями комитетов и представителями политических групп Европарламента, а также с действующим президентом Палаты представителей парламента Бельгии Элианом Тилио и депутатами.

Также запланированы встречи спикера с комиссаром ЕС по политике соседства и расширения Оливером Вархейи, заместителем генерального секретаря НАТО Мирчу Джоанэ, представителями аналитических центров и СМИ.

В состав грузинской делегации входят вице-спикер Леван Иоселиани и председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.

Депутаты парламента Грузии 86 голосами "за" и шестью "против" избрали председателем парламента представителя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каху Кучава. Он сменил на посту Арчила Талаквадзе, который подал в отставку по собственному желанию.

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