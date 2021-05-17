Мэр Зугдиди покинул пост

После двух лет работы в качестве главы Зугдидского района Шенгелия принял решение покинуть занимаемую должность

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэр Зугдиди Георгий Шенгелия покинул занимаемую должность, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Шенгелия приступил к обязанностям мэра Зугдиди 10 июня 2019 года.

"Исходя из политического положения, я счел целесообразным покинуть должность мэра Зугдидского муниципалитета. Мои зугдидцы, пока я был мэром, я постоянно чувствовал с вашей стороны особую доброжелательность и поддержку, за что я благодарен... Я желаю каждой семье, проживающей в Зугдиди, здоровья и успехов. Я, как рядовой зугдидец, всегда буду служить моему городу на этой или другой позиции", – написал Шенгелия.

При этом он не уточнил, какое именно "политическое положение" подтолкнуло его принять это решение.

Шенгелия напомнил, что за годы его правления в районе была проделана немалая работа. По его словам, в Зугдидском районе проложили более 100 километров дороги, обновили общественный транспорт, завершили строительство Ботанического сада, а также решили проблему водоснабжения.

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