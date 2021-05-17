Премьер Украины посетит Грузию

Договоренность о визите в Тбилиси была достигнута на встрече главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Грузию, сообщается на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Глава украинского правительства принял приглашение от министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани на встрече с ним в Киеве.

На встрече стороны рассмотрели возможности активизации и углубления двусторонних отношений в разных сферах. Было отмечено, что Украина сохраняет ведущее место среди торговых партнеров Грузии.

Подчеркивалась важность продолжения практики встреч в рамках межправительственной экономической комиссии для дальнейшей активации экономического сотрудничества.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двухсторонних и многосторонних соглашений. Между странами действует режим свободной торговли.

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