Премьер Украины посетит Грузию

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Грузию, сообщается на сайте министерства иностранных дел Грузии.
Глава украинского правительства принял приглашение от министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани на встрече с ним в Киеве.
На встрече стороны рассмотрели возможности активизации и углубления двусторонних отношений в разных сферах. Было отмечено, что Украина сохраняет ведущее место среди торговых партнеров Грузии.
Подчеркивалась важность продолжения практики встреч в рамках межправительственной экономической комиссии для дальнейшей активации экономического сотрудничества.
Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двухсторонних и многосторонних соглашений. Между странами действует режим свободной торговли.
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