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Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС

Оппозиция и власти Грузии сблизили позиции по избирательной реформе

photo : courtesy of EU Delegation Georgia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (429)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210517/251751773/Oppozitsiya-i-vlasti-Gruzii-sblizili-pozitsii-po-izbiratelnoy-reforme.html

Стороны согласовали, что у председателя ЦИК будет два заместителя – избранный по профессиональному признаку и названный оппозиционными партиями

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" удалось добиться компромисса по большинству вопросов по избирательной системе, заявила экс-лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Саломе Самадашвили.

Реформу избирательной системы обсудили в парламенте Грузии в понедельник. В очередной рабочей встрече приняли участие как лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и представители тех оппозиционных партий, которые подписали компромиссное соглашение президента Европейского совета. В итоге, стороны должны согласованно изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

Здание парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Фактически, мы достигли соглашения по многим вещам, по большинству вопросов, но есть еще некоторые конкретные вопросы, по которым наши взгляды различаются. Посмотрим, как сформируется окончательная позиция. Завтра утром мы поделимся своим видением с международными партнерами, как мы оцениваем текущую ситуацию, насколько мы видим шанс для изменений, которые будут достигнуты консенсусом, затем будут консультации и документ будет отправлен в Венецианскую комиссию", - сказала Самадашвили.

По ее словам, вопросы, по которым еще не сформировано общее видение, в частности полная реорганизация избирательной администрации, которую подразумевает документ Шарля Мишеля, могут быть согласованы во втором чтении законопроекта.

Результатом встречи доволен и один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

Офис партии Гирчи
photo : Girchi / FB
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"Сегодня мы увидели, что "Грузинская мечта" сделала ряд встречных шагов по отношению к тем изменениям, которые мы, как оппозиционные партии, ставили. Это позитивный сдвиг. Думаю, этот документ уже очень успешный шаг вперед. Мы продолжаем рассмотрение. Будут первое-второе чтения, будет возможность внести изменения. Документ будет отправлен Венецианской комиссии. Различия остаются в ряде вопросов. Например, насчет Центральной избирательной администрации", - заявил Джапаридзе журналистам.

По словам члена парламентского большинства Шалвы Папуашвили, у председателя ЦИК будет два заместителя – избранный по профессиональному признаку и названный оппозиционными партиями.

Как отметил Папуашвили, если председатель ЦИК не выполнит свои полномочия, это сделает представитель, назначенный оппозиционными партиями.

Парламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями
© Sputnik / Alex Shlamov
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"В конечном итоге, с этим пакетом мы получаем, с одной стороны, амбициозную избирательную реформу в смысле того, что было в соглашении от 19 апреля, и, кроме того, мы согласовали вопросы, которые улучшат избирательную среду. Это больше, чем было согласовано 19 апреля. Мы считаем, что вопрос о заместителе не является юридически правильным, но соглашение есть соглашение", - сказал Папуашвили.

В начале мая Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали свое заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и дали негативную оценку принципу отбора членов ЦИК и требованиям к наблюдателям.

БДИПЧ и Венецианская комиссия высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний касалась процесса избрания избирательных комиссий.

Парламентские выборы в Грузии - второй тур. 21 ноября 2020 года
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Одно из главных замечаний касалось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению Венецианской комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (429)
Теги:
Грузинская мечта, Оппозиция, Избирательный кодекс Грузии, Грузия

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