Оппозиция и власти Грузии сблизили позиции по избирательной реформе

Стороны согласовали, что у председателя ЦИК будет два заместителя – избранный по профессиональному признаку и названный оппозиционными партиями

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" удалось добиться компромисса по большинству вопросов по избирательной системе, заявила экс-лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутат Саломе Самадашвили.

Реформу избирательной системы обсудили в парламенте Грузии в понедельник. В очередной рабочей встрече приняли участие как лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и представители тех оппозиционных партий, которые подписали компромиссное соглашение президента Европейского совета. В итоге, стороны должны согласованно изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

"Фактически, мы достигли соглашения по многим вещам, по большинству вопросов, но есть еще некоторые конкретные вопросы, по которым наши взгляды различаются. Посмотрим, как сформируется окончательная позиция. Завтра утром мы поделимся своим видением с международными партнерами, как мы оцениваем текущую ситуацию, насколько мы видим шанс для изменений, которые будут достигнуты консенсусом, затем будут консультации и документ будет отправлен в Венецианскую комиссию", - сказала Самадашвили.

По ее словам, вопросы, по которым еще не сформировано общее видение, в частности полная реорганизация избирательной администрации, которую подразумевает документ Шарля Мишеля, могут быть согласованы во втором чтении законопроекта.

Результатом встречи доволен и один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

"Сегодня мы увидели, что "Грузинская мечта" сделала ряд встречных шагов по отношению к тем изменениям, которые мы, как оппозиционные партии, ставили. Это позитивный сдвиг. Думаю, этот документ уже очень успешный шаг вперед. Мы продолжаем рассмотрение. Будут первое-второе чтения, будет возможность внести изменения. Документ будет отправлен Венецианской комиссии. Различия остаются в ряде вопросов. Например, насчет Центральной избирательной администрации", - заявил Джапаридзе журналистам.

По словам члена парламентского большинства Шалвы Папуашвили, у председателя ЦИК будет два заместителя – избранный по профессиональному признаку и названный оппозиционными партиями.

Как отметил Папуашвили, если председатель ЦИК не выполнит свои полномочия, это сделает представитель, назначенный оппозиционными партиями.

"В конечном итоге, с этим пакетом мы получаем, с одной стороны, амбициозную избирательную реформу в смысле того, что было в соглашении от 19 апреля, и, кроме того, мы согласовали вопросы, которые улучшат избирательную среду. Это больше, чем было согласовано 19 апреля. Мы считаем, что вопрос о заместителе не является юридически правильным, но соглашение есть соглашение", - сказал Папуашвили.

В начале мая Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали свое заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и дали негативную оценку принципу отбора членов ЦИК и требованиям к наблюдателям.

БДИПЧ и Венецианская комиссия высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний касалась процесса избрания избирательных комиссий.

Одно из главных замечаний касалось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению Венецианской комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.