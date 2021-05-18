Президент: избирательная реформа – важный шаг к демократическому развитию Грузии

Согласование вопросов оппозицией и правящей партией по реформе избирательной системы позволит отправить документ в Венецианскую комиссию в ближайшие дни, заявила президент

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует сближение позиций правящей партии "Грузинская места" и оппозиции по избирательной системе.

В результате очередной рабочей встречи в понедельник, оппозиции и правящей партии удалось добиться компромисса по большинству вопросов по избирательной системе. Согласно соглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, стороны должны изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

"Стоит приветствовать согласование вопросов оппозицией и правящей партией, предусмотренных соглашением от 19 апреля по реформе избирательной системы и отправку этого согласованного документа в Венецианскую комиссию в ближайшие дни", – написала Зурабишвили на своей официальной странице в соцсети.

По словам главы государства, важно своевременное выполнение всех пунктов этого соглашения. "Избирательная реформа станет шагом вперед для будущего демократического развития страны", – подчеркнула Зурабишвили.

Президент приняла активное участие в разрешении политического кризиса в стране. Она неоднократно встречалась с международными посредниками, а президентский дворец Орбелиани предоставила как площадку для переговоров между сторонами. Именно там, документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля.

Кроме того, президент подписала акт о помиловании, тем самым освободив совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа из заключения. Она согласилась выполнить столь ярое требование оппозиции при условии, что стороны подпишут соглашение по выходу из политического кризиса.

Что касается Избирательного кодекса, то в начале мая Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали свое заключение по подготовленным поправкам и дали негативную оценку принципу отбора членов ЦИК и требованиям к наблюдателям.

БДИПЧ и Венецианская комиссия высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний касалась процесса избрания избирательных комиссий.

Одно из главных замечаний касалось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению Венецианской комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

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