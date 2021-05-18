Премьер Грузии поедет в Испанию на открытие международной турвыставки

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит Испанию с двухдневным визитом 19-20 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.

Гарибашвили примет участие в открытии международной туристической выставки FITUR-2021 в Мадриде, в которой Грузия участвует как страна-партнер. Мероприятие откроет король Испании Филипп VI.

"У Грузии будет специальное пространство на Международной туристической ярмарке, которое позволит международным туроператорам, компаниям и представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях Грузии", – говорится в сообщении. © Sputnik / Alexander Imedashvili Спикер парламента Грузии совершит официальный визит в Брюссель

В рамках визита премьер Грузии проведет встречи с представителями испанских властей. В поездке Гарибашвили будут сопровождать вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, а также председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили.

Дипломатические отношения между Испанией и Грузией были установлены 9 июля 1992 года. Посольство Грузии в Испании открылось в 2004 году.

Между странами оформлены ряд соглашений, которые открывают перспективы для развития отношений в таких сферах, как экономика, туризм, культура, наука и образование .

Сотрудничество двух стран характеризуется активностью в рамках международных организаций. Испания, как и все государства-члены ЕС, поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

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