"Европейская Грузия" требует упразднить акциз на топливо

По расчетам оппозиционной партии, отмена акциза на топливо снизит цены не только на горючее, но и на все остальное

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. "Европейская Грузия" протестует против роста цен на бензин и требует отменить акциз на топливо.

Как заявил председатель оппозиционной партии Гига Бокерия на брифинге, устроенном в центре Тбилиси, "Европейская Грузия" начинает кампанию в связи с ростом цен на горючее. По его словам, в случае упразднение акциза, цена на топливо снизится на 0,40 лари (примерно 0,12 доллара).

Участники акции собрались у здания администрации правительства Грузии и расклеили стикеры с надписью "Снизьте цены на топливо", "Упраздните акциз", "Минус 40 тетри".

"Есть один конкретный фактор, который прямо отражается на доходах семей, на цены на все продукты. Это цены на топливо, которые повысил режим Иванишвили, увеличив стоимость акциза, чтобы заработать больше денег... Простым шагом – упразднением акциза – возможно автоматическое сокращение цены на топливо на 40 тетри, что в последствии отразится на ценах всего остального", – заявил Бокерия.

Стоимость нефтепродуктов в Грузии на сегодняшний день достигла исторического максимума. С начала 2021 года бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 50-60 тетри.

В крупных городах Грузии периодически проходят акции протеста против роста цен на бензин. Водители проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти. Водители же требуют от государства взять цены на топливо под контроль.

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили считает, что как вариант, власти могут снизить акцизный налог, который в 2017 году удвоился и стал 500 лари за тонну. Но государство вряд ли пойдет на этот шаг, так как потеряет внушительные доходы, которые ему нужны как воздух.

Нефтепродукты в Грузию доставляют по железной дороге и морем. По качеству и цене российское топливо самое приемлемое для Грузии. Именно поэтому Россия традиционно остается самым крупным поставщиком топлива, на нее приходится 31% от всего импорта автомобильного топлива. Из России в 2020 году завезли 342,8 тысячи тонн горючего – на 3,9% больше по сравнению с 2019 годом. С января по апрель 2021 года из России уже завезли 78,3 тысячи тонн бензина и дизельного топлива.

За Россией следуют Азербайджан, Румыния, Болгария, Туркмения и Греция.

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