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Парламентские выборы в Грузии 2020 - конверты для бюллетеней для голосования

Итоги парламентских выборов в Грузии пересчитают в прямом эфире

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
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Следственная комиссия была создана по инициативе правящей партии в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации выборов

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Временная комиссия по расследованию парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2020 года, приняла решение пересчитать голоса избирателей в прямом эфире, заявил глава следственной комиссии Гиви Миканадзе на заседании во вторник.

Как отметил Миканадзе, процесс пересчета голосов требует специальных навыков и опыта, поэтому для этого будут наняты 12 человек.

"Эти люди будут проводить пересчет, но мы будем присутствовать, осуществлять надзор и контролировать, чтобы данный процесс правильно проводился. Процесс будет транслироваться в прямом эфире, что важно для обеспечения открытости", - отметил Миканадзе.

Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов.

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

На сегодняшний день заседания в парламенте Грузии проходят без депутатов "Единого национального движения", которая является самой крупной оппозиционной партией страны. По итогам выборов она получила 36 мандатов в законодательном органе страны. В партии все еще не принято решение о вхождении в парламент.

Заодно с "националами" в режиме бойкота остаются члены "Европейской Грузии", которая в свое время была сформирована бывшими соратниками Саакашвили, а также Лейбористская партия Грузии.

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