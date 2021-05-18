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Зураб Джапаридзе

"Надо быть сумасшедшим, чтобы отказаться"- Джапаридзе готов бороться за пост мэра Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
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Зураб Джапаридзе и его партия "Гирчи" считаются самыми оригинальными и эпатажными в Грузии

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе заявил, что готов стать кандидатом на пост мэра Тбилиси от объединенной оппозиции.

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий мэр Каха Каладзе планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что градоначальник хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Что касается оппозиции, то консультации по поводу единого кандидата пока не проводились.

"У нашей партии есть амбиция представить собственного кандидата в Тбилиси, на данный момент это так. Пока в партии не принято решение в связи с этим, поэтому не могу сказать однозначно, собираюсь стать кандидатом или нет. Однако, это рассматривается. Если к тому же добавится, что я буду единым кандидатом, ясно, что это плюс. Надо быть сумасшедшим, чтобы отказаться от этого. Почему же я должен не хотеть этого?!" - заявил Джапаридзе журналистам.

Зураб Джапаридзе и его партия "Гирчи" считаются самыми оригинальными и эпатажными в Грузии. После парламентских выборов 31 октября из-за внутренних разногласий между четырьмя главными лидерами партия раскололась. Обе стороны оставили за собой старое название партии. Джапаридзе добавил к своей "Гирчи" еще и "больше свободы". И учредительный съезд он провел оригинально – весь актив партии был избран за шесть минут, что стало рекордом в грузинской политике.

Зураб Джапаридзе.
© Sputnik / Alex Shlamov
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Сейчас в Грузии две партии с практически одинаковым названием "Гирчи", что в переводе с грузинского означает "Шишка". Но к какой из них будет приковано внимание общественности, догадаться нетрудно.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Примечательно, что согласно последнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Каладзе разместился на третьей строчке рейтинга после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария. Так, Каладзе симпатизирует 54% жителей страны, а Талаквадзе – лишь 33%.

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