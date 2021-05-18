Оппозиционная партия "Европейская Грузия" отказалась от работы в парламенте

Несмотря на поддержку 3,8% избирателей, у партии "Европейская Грузия" не осталось представителей в парламенте

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Вторая по рейтингу оппозиционная партия "Европейская Грузия" отказалась входить в парламент и осталась без мандатов, заявил генсек партии Акакий Бобохидзе.

"Европейская Грузия" по итогам парламентских выборов 2020 года получила пять мест в парламенте Грузии. Однако после того, как в партии произошел раскол, из пяти прошедших в парламент депутатов в партии оставался только один – Тариел Накаидзе.

"Сегодня политсовет партии принял окончательное решение, что "Европейская Грузия" не присоединится к парламенту и не будет принимать участия в его работе", - сказал Бобохидзе.

Между тем, сам Накаидзе предпочел партии мандат депутата парламента.

"Наши пути разошлись, но, в отличие от других, он решил соблюсти все демократические процедуры и дождался решения партии", - сказал председатель партии Гига Бокерия.

Таким образом, у "Европейской Грузии" не осталось представителей в парламенте, несмотря на поддержку 3,8% избирателей. Из прошедших в парламент депутатов по списку партии Давид Бакрадзе и Армаз Ахвледиани являются независимыми депутатами, Элене Хоштария создала свою партию и не зависит от решения "Европейской Грузии", а Шалва Шавгулидзе объединился с представителями партии "Лело для Грузии" и "Республиканской партии".

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