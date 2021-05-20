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Верховный совет Аджарии

Оппозиционным депутатам Верховного совета Аджарии сохранили мандаты

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (434)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210520/251779305/Oppozitsionnym-deputatam-Verkhovnogo-soveta-Adzharii-sokhranili-mandaty.html

Оппозиция принимает неуравновешенное и неприемлемое решение, считают в большинстве

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Верховый совет Аджарии не удовлетворил заявление о прекращении полномочий шести оппозиционных депутатов, которые баллотировались по избирательным спискам от блока "Единое национальное движение – сила в единстве".

Сторонники ЕНД на митинге. Ночная акция у парламента Грузии после выборов
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Официальное заявление о снятии с себя депутатских полномочий подали Элгуджа Багратиони, Георгий Киртадзе, Гия Абуладзе, Медея Васадзе, Мамули Сурманидзе и Леван Антадзе. Заявка была подана на имя председателя законодательного органа автономии еще в декабре прошлого года. Политики отказались от своих мандатов, поскольку считают парламентские выборы 2020 года сфальсифицированными.

Большинство законодательного органа автономии, которое представлено депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", решило не удовлетворять заявление оппозиции и сохранило им депутатские мандаты.

"Оппозиция приняла неуравновешенное и неприемлемое решение. Они остаются безответственными", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ладо Мгалоблишвили.

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Один из семи оппозиционных депутатов Ираклий Чавлеишвили ранее принял решение войти в Верховный совет Аджарии и выйти из Республиканской партии, которая входит в состав блока "Единое национальное движение – сила в единстве".

По итогам выборов, в Верховном совете Аджарии у правящей партии "Грузинская мечта" 14 мест из 21.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (434)

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