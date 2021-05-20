Аналитик: бойкот парламента "Нацдвижением" потерял смысл

Политика Аналитик: бойкот парламента "Нацдвижением" потерял смысл

"Бойкот "Национального движения" и раньше не имел смысла, и сейчас его лишен. Но сейчас тем более абсолютно непонятен, когда самый главный их аргумент – однопартийный парламент – уже не актуален. Поэтому если они останутся на улице, это приведет к их деградации. Население не приветствует бойкот парламента ЕНД, в том числе и те, кто поддерживает эту партию", – рассказал Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Кроме того, аналитик считает правильным решением отмену акции протеста оппозиции 15 мая, так как они все равно не смогли бы вывести на улицы большое количество сторонников.

На сегодняшний день "Нацдвижение" – одна из трех партий, которые так и не подписали соглашение с властями и отказываются от работы в парламенте Грузии. При этом у партии 33 мандата – больше, чем у любой оппозиционной партии.

Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы войти в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля. Вторая часть выступает против как подписания соглашения, так и прохождения в парламент, так как не признала результаты парламентских выборов 2020 года.