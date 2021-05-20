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ЦИК Центризбирком

Венецианская комиссия проверит поправки в Избирательный кодекс Грузии

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (435)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210520/251786833/Venetsianskaya-komissiya-proverit-popravki-v-Izbiratelnyy-kodeks-Gruzii.html

Представителям оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" удалось сблизить свои позиции по ряду вопросов

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Парламент Грузии после консультаций с оппозицией в рамках рабочей комиссии во второй раз отправил поправки в Избирательный кодекс Грузии в Венецианскую комиссию.

Новый вариант поправок представляет собой доработанную версию на основании замечаний Венецианской комиссии по поводу первого варианта.

Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В новом документе более четко расписаны критерии избрания главы ЦИК и его заместителей, а также формирования избирательных комиссий.

Представителям оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" удалось сблизить свои позиции по ряду вопросов.

А пока Венецианская комиссия изучает документ, к его рассмотрению приступят и депутаты в парламента. На следующей неделе проект будет вынесен на заседании для принятия в первом чтении.

Как обещал представитель "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили, окончательно документ будет принят только после заключения Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия и БДИПЧ в начале мая обнародовали свое заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и дали негативную оценку принципу отбора членов ЦИК и требованиям к наблюдателям.

Здание парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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БДИПЧ и Венецианская комиссия высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний касалась процесса избрания избирательных комиссий.

Одно из главных замечаний касалось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению Венецианской комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (435)
Теги:
Венецианская комиссия, Избирательный кодекс, Грузия

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