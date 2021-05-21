Премьер-министр Испании посетит Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего визита в Мадрид пригласил своего испанского коллегу посетить с ответным визитом Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Премьер-министр Испании Педро Санчес посетит с визитом Грузию, об этом глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил после встречи со своим испанским коллегой в Мадриде.

По словам Гарибашвили, на встрече также была достигнута договоренность о проведении совместного бизнес-форума.

"У меня была очень хорошая встреча с премьер-министром Испании. Мы поговорили о вопросах улучшения двухсторонних отношений, также рассмотрели такие актуальные вопросы, как борьба с ковид пандемией и двухсторонние отношения в сфере экономики. Я пригласил коллегу в Грузию, а также договорились о том, что в ближайшем будущем мы проведем бизнес-форум, чтобы еще больше заинтересовать испанские компании инвестированием в Грузию", – заявил Гарибашвили.

Премьер Грузии посетил Испанию с двухдневным визитом 19-20 мая. В рамках визита Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI принял участие в открытии международной туристической выставки FITUR-2021 в Мадриде, в которой Грузия участвует как страна-партнер.

"Наше участие в выставке FITUR было очень важным исходя из того, что сегодня уже мир открывается и мы должны быть готовы к тому, чтобы как можно скорее принять туристов в Грузию", - отметил Гарибашвили.

Дипломатические отношения между Испанией и Грузией были установлены 9 июля 1992 года. Посольство Грузии в Испании открылось в 2004 году.

Между странами оформлен ряд соглашений, которые открывают перспективы для развития отношений в таких сферах, как экономика, туризм, культура, наука и образование.

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