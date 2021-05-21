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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

У оппозиции будет больше мест в комитетах парламента Грузии

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Политика
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Темы:
Парламент Грузии (301)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210521/251793406/U-oppozitsii-budet-bolshe-mest-v-komitetakh-parlamenta-Gruzii.html

Регламент парламента при появлении новой фракции предусматривает пересмотр квот в парламентских комитетах, комиссиях и делегациях

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. У грузинской оппозиции будет больше мест в комитетах парламента Грузии из-за появления новой фракции "Лело – партнерство для Грузии", заявил глава комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.

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Фракция "Лело – партнерство для Грузии" была сформирована на прошлой неделе. Помимо членов партии "Лело для Грузию" в нее вошли покинувшая "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили и прошедшие по квоте партии "Европейская Грузия" Шалва Шавгулидзе и Армаз Ахвледиани.

"Исходя из регламента парламента, появление новой фракции влечет за собой пересмотр квот в комитетах, делегациях и комиссиях", – сказал Кадагишвили.

В связи с этим он отметил, что в новых обстоятельствах в комитете из 13 человек у правящей партии "Грузинская мечта" будет семь мест, у фракции "Лело" – одно и пять – у независимых депутатов.

Также, по словам Кадагишвили, у фракции будет один представитель в парламентских комиссиях и один – в парламентских делегациях.

На сегодняшний день "Лело – партнерство для Грузии" – единственная оппозиционная фракция в парламенте. Для формирования фракции необходимо семь депутатов, а такого числа не провела в парламент ни одна партия, кроме "Грузинской мечты" и "Национального движения", правда, последняя пока не решила будет работать в парламенте или нет.

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Темы:
Парламент Грузии (301)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия

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