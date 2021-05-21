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Грузинские миротворцы

Начался вывод грузинских миротворцев из Афганистана

photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (191)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210521/251794411/Nachalsya-vyvod-gruzinskikh-mirotvortsev-iz-Afganistana.html

Вернувшееся на родину грузинское подразделение проходило службу на базе "Мармал" вблизи города Мазари-Шариф

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия начала вывод своих миротворцев из Афганистана - первое подразделение смешанной роты третьей механизированной бригады уже на родине, говорится в сообщении Минобороны Грузии.

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Вернувшееся подразделение проходило службу на базе "Мармал" в Мазари-Шарифе. В Грузии 11 солдат и офицеров подразделения получили военные награды.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.

 

Темы:
Оборона Грузии (191)
Теги:
Министерство обороны Грузии, Война в Афганистане, Афганистан, Грузия

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