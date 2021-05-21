"Надвижение" выясняет, кто в партии за вход в парламент

В оппозиционной партии до сих пор даже после освобождения из заключения своего лидера Ники Меля не могут определиться, по какому пути идти дальше - вести политическую борьбу с трибуны парламента или с улицы

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" проводит внутреннее исследование и выясняет, кто в партии за вход в парламент, а кто нет, сказал лидер входящей в союз с "Нацдвижением" партии "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили в эфире TV Pirveli.

На сегодняшний день "Нацдвижение" одна из трех партий, которые так и не подписали соглашения с властями и отказываются входить в парламент. При этом, у "Нацдвижения" 33 мандата – больше, чем у других оппозиционных партий, вошедших в парламент.

"Сейчас есть три варианта: войти в парламент, второй – не входить, но у этого есть свои минусы, так как мы потеряем трибуну парламента и места в избирательных комиссиях, и третий вариант – войти в парламент только для решения двух вопросов: принять закон об амнистии и поправки в Избирательный кодекс", - сказал Окриашвили.

По его словам, из-за внутренних разногласий в "Нацдвижении" и среди избирателей в партии приняли решение провести исследование - входить или не входить в парламент.

"Результаты исследования будут известны в ближайшее время – во вторник или в среду", - сказал Окриашвили.

Часть членов ЕНД за вход в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля. Вторая часть против, поскольку считает, что парламентские выборы 2020 года были сфальсифицированы и парламент нелегитимен.

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