Встреча Абашидзе и Карасина прошла в онлайн формате: что обсуждали дипломаты

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина прошла в онлайн , говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались предусмотренные повесткой дня торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы.

"Было отмечено, что в торговых отношениях двух стран в январе-апреле 2021 года наблюдается позитивная динамика. Торговый оборот между странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% и составил 476,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече было уделено внимание защите интересов компаний, работающих в торговых и транспортных сферах и решении возникающих проблем.

"Была отмечена необходимость контактов экспертов двух стран по инфраструктурным работам у территории погранично-пропускного пункта Казбеги – Ларс", - говорится в сообщении.

Также вопрос коснулся и соглашения по таможенному мониторингу и администрированию от 2011 года .

"Стороны выразили готовность поспособствовать деятельности созданных рабочих групп на уровне экспертов, и имплементации соглашению", - говорится в сообщении.

В свою очередь МИД России, комментируя встречу Абашидзе и Карасина, отметил, что стороны обсудили позитивную динамику торговых отношений, однако российская сторона отметила недружественные заявления некоторых представителей Грузии.

"Такая положительная динамика контрастирует с откровенно недружественными по отношению к России заявлениями и шагами некоторых грузинских представителей, в т.ч. на международных площадках, что мешает укреплению практического взаимодействия, объективно выгодному процессу нормализации отношений. С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии" - отмечается в сообщении МИД России.

Кроме того, по версии МИД РФ, при обсуждении региональной проблематики стороны привлекли внимание к возможностям, которые открываются в плане разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте реализации совместных заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

По данным МИД РФ, на встрече также был подтвержден обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.

Точная дата следующей встрече в Пражском формате пока неизвестна, но стороны надеются, что она пройдет уже в очном режиме.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.