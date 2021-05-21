Политолог: оппозиции выгоднее иметь единого кандидата на пост мэра Тбилиси

Политолог Ника Читадзе считает, что есть вероятность предъявления единого кандидата от объединенной оппозиции на выборах в органы местного самоуправления

Политика Политолог: оппозиции выгоднее иметь единого кандидата на пост мэра Тбилиси

"Теоретически возможно, что оппозиция примет такое решение, но пока что у каждой из них свои амбиции выдвинуть собственных кандидатов. Если они отодвинут узкопартийные интересы, то смогут получить на выборах лучший результат", – сказал Читадзе Sputnik Грузия.

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий мэр Каха Каладзе планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что градоначальник хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Что касается оппозиции, то консультации по поводу единого кандидата пока не проводились.

Эти выборы будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.