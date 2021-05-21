Правящая партия Грузии начинает встречи с активистами в регионах

О начале предвыборных встреч правящая партия Грузии заявила еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Руководство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в эти выходные встретится с активистами на западе Грузии, говорится в сообщении пресс-службы политической организации.

Основным вопросом встреч будут будущие выборы в местные органы власти. Первая встреча пройдет в Батуми, а вторая в Зугдиди.

О начале предвыборных встреч с активистами правящая партия Грузии заявила еще в апреле этого года, однако из-за пандемии коронавируса и завершения процесса разрешения политического кризиса встречи были перенесены.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут осенью 2021 года. Для "Грузинской мечты" это будут первые выборы без своего основателя Бидзины Иванишвили, который принял решение окончательно уйти из грузинской политики после парламентских выборов 2020 года.

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