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Германия обещает помочь легально работающим гражданам Грузии

© AP Photo / Martin Meissner
Политика
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (348)
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Sputnik Грузия
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Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении прав работников и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Условия труда граждан Грузии, оправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами, говорится в ответе Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии Первому Каналу.

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Объединение профсоюзов Грузии в среду сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии уделяют особое внимание обеспечению безопасных и привлекательных условий труда для сезонных рабочих, охране их здоровья. Соответственно, жалоба грузинских сезонных работников, которую вы нам предъявили, еще более прискорбна. Эти жалобы были незамедлительно расследованы", - говорится в ответе министерства.

По их информации, Федеральное агентство по трудоустройству Германии находится в тесном контакте как с посольством Германии в Грузии и с посольством Грузии в Германии, так и с Государственным агентством по содействию трудоустройству.

Ответственными за индивидуальное инспектирование и контроль являются компетентные региональные органы, страховые институты и таможенный отдел по незадекларированным работам, указано в ответе ведомства.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Поскольку сотрудники недавно прибыли в Германию, они, предположительно, пока не получали зарплату, поэтому мы должны дождаться первой зарплаты. В том случае, если жалобы по поводу зарплаты не прекратятся, несмотря на предоставленную информацию, то в дело подключится таможенный отдел по незадекларированным работам", - говорится в письме.

Если в долгосрочной перспективе трудовые отношения или условия работы не улучшатся, то Федеральное агентство по трудоустройству Германии заменит рабочим работодателя, отмечают в министерстве.

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания.

Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (348)
Теги:
Объединение профсоюзов Грузии, Германия, Грузия

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