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Грузинская мечта - главный офис правящей партии

Гарибашвили: главная задача "Грузинской мечты" – победа на выборах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210522/251800496/Garibashvili-glavnaya-zadacha-Gruzinskoy-mechty--pobeda-na-vyborakh.html

Для "Грузинской мечты" победа на этих выборах решающая - если партия наберет меньше 43% по стране, то в Грузии должны быть назначены повторные парламентские выборы

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена одержать уверенную победу на выборах в органы местной власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

Выборы мэров городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов – сакребуло – пройдут осенью этого года.

Сторонники ЕНД на митинге. Ночная акция у парламента Грузии после выборов
© Sputnik / STRINGER
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"Мы уже начали работу и подготовку к выборам. Теперь наша главная задача: максимально мобилизоваться к выборам и одержать уверенную победу в каждом районе и городе", – сказал Гарибашвишвили.

Свои встречи пока с активом партий к выборам партия начала с Аджарской автономной республики, позже встреча запланирована и в региональном центре Самегрело – Земо Сванети – городе Зугдиди.

Для "Грузинской мечты" победа на этих выборах решающая. Если партия наберет меньше 43% по стране, то в Грузии должны быть назначены повторные парламентские выборы. Кроме того, для правящей партии это будут первые выборы без поддержки и участия в них основателя грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.

После парламентских выборов осенью прошлого года, миллиардер принял решение окончательно уйти из грузинской политики и вернулся к закрытому образу жизни, который вел до 2011 года.

Теги:
Ираклий Гарибашвили, Грузия, Грузинская мечта

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