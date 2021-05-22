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Ника Мелия, архивное фото

"Нацдвижение" готово объявить решение по поводу входа в парламент Грузии через 10 дней

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210522/251800633/Natsdvizhenie-gotovo-obyavit-reshenie-po-povodu-vkhoda-v-parlament-Gruzii-cherez-10-dney.html

Тем временем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" недовольны позицией "Нацдвижения"

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявит о своем решении по поводу входа в парламент до конца месяца, заявил ее председатель Ника Мелия.

На сегодняшний день "Нацдвижение" – одна из трех партий, которые так и не подписали соглашения с властями и отказываются входить в парламент. При этом у "Нацдвижения" 33 мандата – больше, чем у других оппозиционных партий, вошедших в парламент.

Офис Единого нацдвижения
© Sputnik / Alex Shlamov
"Надвижение" выясняет, кто в партии за вход в парламент

"С послезавтра я начинаю поездки в регионы, и, думаю, в конце месяца мы будем готовы принять решение по поводу входа в парламент", – сказал Мелия.

Между тем, накануне лидер партии-партнера "Нацдвижения" "Прогресс и свобода" Каха Окриашвили заявил, что внутри оппозиционной силы по поводу входа в парламент проводится опрос и его предварительные результаты уже известны.

Как пояснил Окриашвили, помимо вопроса входить или не входить в парламент, "Нацдвижение" также рассматривает вариант частичной работы в законодательном органе для принятия законов, предусмотренных соглашением с властями.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в свою очередь, недовольны позицией "Нацдвижения".

"Нацдвижение" должно принять сейчас главное решение – продолжить или нет радикальную повестку дня, которую не приняло, как мы видим, население Грузии", – сказал один из лидеров правящей партии Шалва Папуашвили.

В самой оппозиционной партии по поводу входа в парламент есть разногласия. Часть членов ЕНД за вход в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля. Вторая часть против, поскольку считает, что парламентские выборы 2020 года были сфальсифицированы и парламент нелегитимен.

Теги:
Парламент Грузии, Единое Нацдвижение

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