В Грузии появилась новая партия

По словам активистки, на создание партии ее вдохновила поддержка населения на парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Гражданская активистка Анна Долидзе основала новую партию "Для народа".

Полгода назад Долидзе покинула пост члена Высшего совета юстиции и основала свою неправительственную организацию с одноименным названием. Также она приняла участие в парламентских выборах в качестве кандидата в мажоритарии, но не набрала достаточного числа голосов.

"В Грузии есть рациональный заказ на политическую силу, ориентированную на проблемы населения. Партия "Для народа" будет как раз такой силой – она будет ориентирована на проблемы населения и их решение", – заявила Долидзе журналистам.

По словам активистки, на создание партии ее вдохновила поддержка населения на парламентских выборах.

"Мои избиратели являются основателями этой партии", - сказала Долидзе.

Вопрос о том, примет ли участие партия в предстоящих осенью выборах в органы местной власти, Долидзе отказалась комментировать, заявив, что решение по этому вопросу будет принимать политсовет партии.

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