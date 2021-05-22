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Анна Долидзе

В Грузии появилась новая партия

photo: Anna Dolidze / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210522/251800705/V-Gruzii-poyavilas-novaya-partiya.html

По словам активистки, на создание партии ее вдохновила поддержка населения на парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Гражданская активистка Анна Долидзе основала новую партию "Для народа".

Полгода назад Долидзе покинула пост члена Высшего совета юстиции и основала свою неправительственную организацию с одноименным названием. Также она приняла участие в парламентских выборах в качестве кандидата в мажоритарии, но не набрала достаточного числа голосов.

Анна Долидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Лидер "Движения для народа" Анна Долидзе поблагодарила своих избирателей

"В Грузии есть рациональный заказ на политическую силу, ориентированную на проблемы населения. Партия "Для народа" будет как раз такой силой – она будет ориентирована на проблемы населения и их решение", – заявила Долидзе журналистам.

По словам активистки, на создание партии ее вдохновила поддержка населения на парламентских выборах.

"Мои избиратели являются основателями этой партии", - сказала Долидзе.

Вопрос о том, примет ли участие партия в предстоящих осенью выборах в органы местной власти, Долидзе отказалась комментировать, заявив, что решение по этому вопросу будет принимать политсовет партии.

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