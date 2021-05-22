"Грузинская мечта" заинтересовалась планами Гахария

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал действия Гахария в день отставки "ножом в спину"

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" ждут объявления о планах своего бывшего сторонника и экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Георгий Гахария покинул правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года. Однако уже спустя месяц анонсировал свое возвращение в политику и стал перетягивать на свою сторону членов и сторонников правящей партии.

"Я хочу узнать, что собирается делать Гахария, хочу узнать его оценки и планы. Все люди, в том числе и политики, должны знать, что их действия будут соответствующе оценены. Все будет названо своими именами", – сказал Гарибашвили.

В то же время председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал действия Гахария в день отставки "ножом в спину".

Причиной отставки бывшего премьер-министра Грузии стали разногласия с руководством партии, в том числе с Ираклием Кобахидзе, из-за сроков задержания лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Гахария выступал за перенос срока задержания Мелия, хотя "Грузинская мечта" настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.

Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией лидер "Нацдвижения" вышел на свободу.

Планы Гахария

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.

Теперь бывший премьер приступил к формированию своей партии, презентация которой анонсируется в конце месяца. Он уже перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

По предварительным данным, после презентации партия объявит о своем участии в выборах в органы местной власти осенью этого года и, как предполагают эксперты, заберет себе часть потенциальных голосов правящей партии.

Между тем для "Грузинской мечты" победа на этих выборах решающая. Если правящая партия не сможет набрать 43% голосов, в Грузии будут назначены новые парламентские выборы. Победители парламентских выборов в Грузии получают в свои руки практически полную власть.