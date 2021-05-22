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Офис правящей партии Грузинская мечта

Будет ли раскол в "Грузинской мечте": что говорит руководство партии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210522/251801015/Budet-li-raskol-v-Gruzinskoy-mechte-chto-govorit-rukovodstvo-partii.html

Тему о том, что внутри правящей силы не все гладко, периодически поднимают грузинские средства массовой информации

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" категорически отрицают вероятность партийного раскола.

Ираклий Кобахидзе. Брифинг лидеров правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Тему о том, что внутри правящей силы не все гладко, периодически поднимают грузинские СМИ. Среди причин разногласий грузинские медиа выделяют две: разногласия среди лидеров партии и создание партии бывшим членом "Мечты" Георгием Гахария.

"Никаких кадровых перестановок в партии не планируется до выборов. Мы сконцентрированы на выборах. После них если пройдет съезд, то на нем будут приняты решения, но не в краткосрочной, ни среднесрочной перспективе мы не планируем проводить съезда", - сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Однако именно персона лидера правящей силы чаще всего упоминается в сообщениях СМИ со ссылкой на кулуарные источники. По одной из версий, Кобахидзе в ближайшее время вообще уйдет из политики, а по другой – займет место в Конституционном суде.

Между тем эти слухи категорически опроверг генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Все слухи – ложь. У партии есть председатель – Ираклий Кобахидзе, а Ираклий Гарибашвили – премьер-министр Грузии с серьезными планами по решению кризиса в стране", – сказал Каладзе.

Сам Гарибашвили, которого те же СМИ прочат на пост председателя партии уверяет, что для него важнее работа премьером, а сама партия "едина как никогда".

Каха Каладзе принимает участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
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Между тем, чтобы еще более укрепить единство и авторитет партии, лидеры отправились на встречи с активистами в регионах. Первым местом встречи стала Аджарская АР, дальше лидеры отправятся в регион Самегрело – Земо Сванети.

На всех последних выборах битва за регион Самегрело, была для правящей партии самой трудной: симпатии в регионе разделены между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением". А сейчас масла в огонь подлил и бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который пообещал вернутся в политику как раз из этого региона.

Между тем, сохранить единство и актив партии для "Грузинской мечты" очень важно на фоне приближающихся выборов в органы местной власти. Для правящей партии важно получить поддержку как минимум 43% населения, так в противном случае ей придется согласится на новые парламентские выборы, которые и определят ее дальнейшую судьбу.

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