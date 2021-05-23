Избирательная реформа Грузии: о чем договорились власти и оппозиция

Стороны в целом довольны получившимся результатом, однако у оппозиции остались замечания, которые она намерена озвучить уже в рамках рассмотрения законопроекта в парламенте

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Венецианская комиссия уже получила новые улучшенные поправки в Избирательный кодекс, а парламент Грузии готов к их принятию в первом чтении.

Объемный документ уже поступил в парламент Грузии и должен примирить оппозицию и правящую партию "Грузинская мечта" и решить разногласия по поводу выборов.

Стороны в целом довольны получившимся результатом, который разрабатывался без участия самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", которая до сегодняшнего дня отказывается работать в парламенте. Однако у оппозиции остались замечания, которые она намерена озвучить уже в рамках рассмотрения законопроекта в парламенте.

Претензии есть и у непарламентской оппозиции, которая недовольна тем, что ее не включили в работу над поправками.

Что изменилось в законопроекте

Проект не предполагает отставки действующего председателя Избирательной комиссии и пяти членов ЦИК, избранных парламентом.

Однако при этом сам состав ЦИК Грузии расширится с 11 до 17 человек, девять из которых будут представителями партий, а восемь – назначенные парламентом. Кроме того, замглавы ЦИК будет представителем оппозиции.

Для назначения парламентом каждый кандидат должен получить минимум 100 голосов депутатов, что означает, что кандидатуру должна одобрить оппозиция.

По аналогичному принципу 17 вместо 11 будут укомплектованы окружные избирательные комиссии. При этом тут также избрание каждого независимого члена комиссии потребует согласия не половины, а двух третей членов комиссии.

А вот главного предполагаемого новшества выборов Грузии – электронного голосования на участках – не будет. Депутаты сейчас разрабатывают новую систему голосования, которая может позволить избежать фальсификаций.

Кроме того, в Грузии внедряются более защищенные бюллетени. Каждый бюллетень будет оснащен специальным штрихкодом, который будет считывать специальная программа при выдачи избирателю. Таким образом авторы предполагают сохранить принцип "один бюллетень в одни руки". Аналогичный штрих-код будет считывать и контролер, который следит за забрасыванием бюллетеней в урны.

Кроме того, во время подсчета на сайте ЦИК будут появляться не только протоколы, но и видео с оглашением результатов в участковой комиссии.

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