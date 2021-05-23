Противники строительства Намахвани ГЭС грозят парализовать Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Несколько тысяч противников строительства Намахвани ГЭС собрались на площади Республики в центре Тбилиси, чтобы выдвинуть правительству Грузии ультиматум.

Если до 12 часов 24 мая все требования протестующих не будут выполнены, то участники акции протеста парализуют жизнь Тбилиси.

© Sputnik / STRINGER Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года

Участники акции по-прежнему выдвигают четыре требования:

Должно быть расторгнуто соглашение о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони между правительством Грузии и компанией Enka Renewables, которое было подписано 25 апреля 2019 года. Должно быть отменено Постановление Правительства Грузии №2405 от 21 ноября 2019 года о передаче права собственности на государственную недвижимость ООО Enka Renewables. Необходимо аннулировать выданное в 2015 году разрешение на строительство каскада Намахвани ГЭС и все другие документы, основанные на нем. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава должна уйти в отставку.

По словам одного из организаторов акции и протестного движения Варлама Голетиани, протест будет продолжен до тех пор, пока государство не примет решение в пользу народа. Как отметил Голетиани, это здоровый протест, который выражает волю народа.

© Sputnik / STRINGER Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года

По его словам, очень важно, чтобы протест объединил как можно больше людей.

"Этот протест, прежде всего, искренний, справедливый, направленный на решение проблем общества. Первый шаг, который нам нужно сделать, - нас должно быть много и мы должны быть. Борьба, которую мы ведем, - это борьба народа", - сказал Голетиани в своем выступлении.

Противники строительства ГЭС также требуют разрешения вернуться в палаточный город в селе Намохвани и позволить им продолжить свой протест там, где он начался 209 дней назад.

Как отметили выступающие, должны быть наказаны все чиновники, вне зависимости от партийной принадлежности, которые имеют отношение к подписанию соглашения с компанией Enka. Кроме того, необходимо ввести мараторий на осуществление всех аналогичных проектов, считают протестующие.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, комментируя акцию протеста противников Намахвани ГЭС, назвал происходящее "демократическими процессами".

"В нашей стране с 2012 года царит полная свобода и демократия, настоящая, истинная демократия. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, включая свободу выражения мнения посредством протеста. Исходя из этого, для меня абсолютно нормально то, что происходит", - сказал Гарибашвили.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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