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Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года

Противники Намахвани ГЭС устанавливают палатки в центре Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (66)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210523/251808892/Protivniki-Namakhvani-GES-ustanavlivayut-palatki-v-tsentre-Tbilisi.html

Противники ГЭС дали властям время до 12:00 24 мая для выполнения своих требований по прекращению строительства

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии установили палатки на площади Республики в Тбилиси.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС и их сторонники из разных городов Грузии после 209 дней непрерывного протеста и подготовки собрались сегодня в центре Тбилиси на масштабную акцию протеста. Они дали властям время до 12:00 24 мая для выполнения своих требований. В противном случае обещают парализовать Тбилиси.

По словам протестующих, они останутся в палатках на всю ночь и будут ждать решения властей.
Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Противники строительства Намахвани ГЭС грозят парализовать Тбилиси

Протестующие требуют упразднить соглашение и контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявит временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Кроме того, протестующие требуют привлечь к уголовной ответственности не только действующего министра экономики, но их всех политиков, которые имеют отношение к подписанию соглашения с турецкой компанией, в том числе экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Противники строительства Намахвани ГЭС ставят палатки в ущелье реки Риони

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (66)
Теги:
Протест, ГЭС, Грузия

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