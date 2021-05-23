Противники Намахвани ГЭС устанавливают палатки в центре Тбилиси

Противники ГЭС дали властям время до 12:00 24 мая для выполнения своих требований по прекращению строительства

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии установили палатки на площади Республики в Тбилиси.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС и их сторонники из разных городов Грузии после 209 дней непрерывного протеста и подготовки собрались сегодня в центре Тбилиси на масштабную акцию протеста. Они дали властям время до 12:00 24 мая для выполнения своих требований. В противном случае обещают парализовать Тбилиси.

По словам протестующих, они останутся в палатках на всю ночь и будут ждать решения властей.

Протестующие требуют упразднить соглашение и контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявит временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Кроме того, протестующие требуют привлечь к уголовной ответственности не только действующего министра экономики, но их всех политиков, которые имеют отношение к подписанию соглашения с турецкой компанией, в том числе экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.