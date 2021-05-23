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Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

Оппозиция и правящая партия создадут рабочие группы по избирательной реформе

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (438)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210523/251809468/Oppozitsiya-i-pravyaschaya-partiya-sozdadut-rabochie-gruppy-po-Izbiratelnoy-reforme.html

Инициатива оппозиции касается процедуры электронного голосования и подсчета голосов, а также электронной идентификации избирателей

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Встреча большинства и оппозиции по вопросу избирательной реформы в здании Центральной избирательной комиссии завершилась.

На сегодняшней встрече политические партии и зарубежные эксперты договорились, что рабочая группа по избирательной реформе проработает инициативы, представленные оппозицией на заседании.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Георгия Шарабидзе, стороны договорились создать специальные рабочие группы.

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В частности, речь идет об использовании электронных технологий на выборах. Инициатива оппозиции касается процедуры электронного голосования и подсчета голосов, а также электронной идентификации избирателей, участвующих в избирательном процессе.

"Мы договорились написать конкретный график для существующих предложений в рабочей среде, создать определенные рабочие группы и запланировать тестирование предложений в ближайшие дни", - сказал он.

По словам члена Центральной избирательной комиссии от партии "Лело для Грузии" Георгия Сиоридзе, на завтра запланирована встреча двух технических рабочих групп.

"Замечания были проанализированы, и мы уже составили конкретный график того, когда что должно быть сделано. Завтра соберутся две технические группы - одна, которая будет работать над техническими процедурами и будет координировать свои действия с группой юристов, которая сосредоточится на конкретном законопроекте", - сказал Сиоридзе.

В начале мая Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали свое заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и дали негативную оценку принципу отбора членов ЦИК и требованиям к наблюдателям.

БДИПЧ и Венецианская комиссия высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний касалась процесса избрания избирательных комиссий.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Одно из главных замечаний касалось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению Венецианской комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

Венецианская комиссия уже получила новые улучшенные поправки в Избирательный кодекс, а парламент Грузии готов к их принятию в первом чтении.

Объемный документ уже поступил в парламент Грузии и должен примирить оппозицию и правящую партию "Грузинская мечта" и решить разногласия по поводу выборов.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (438)
Теги:
Грузинская мечта, Оппозиция, Избирательный кодекс Грузии, Грузия

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