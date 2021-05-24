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Глава Национальной администрации туризма страна Мариам Квривишвили

Из парламента в правительство – Мариам Квривишвили назначена замминистра экономики

photo : press-service of the Georgian National Tourism Administration / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (194)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210524/251811304/Iz-parlamenta-v-pravitelstvo---Mariam-Kvrivishvili-naznachena-zamministra-ekonomiki.html

Бывшая глава Национальной администрации туризма возвращается к прежней работе и в новой должности она будет курировать туризм, а также авиацию и курорты

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии стала депутат парламента Мариам Квривишвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации Минэкономики, Квривишвили будет курировать туризм, авиацию и курорты.

Здание правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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31-летняя Квривишвили является членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В парламенте она занимала пост первого заместителя председателя комитета по интеграции с Европой, а также членом комитета отраслевой экономики и экономической политики.

До избрания депутатом парламента Квривишвили с февраля 2019 года возглавляла Национальную администрацию туризма Грузии. В 2012-2014 годах там же занимала должность заместителя руководителя ведомства.

С 2014 по 2019 год была директором компании туроператора "Вояжер", параллельно региональным менеджером авиакомпании Flydubai.

До этого она работала старшим советником в Министерстве экономики. Окончила Школу бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.

В ближайшее время парламент Грузии досрочно прекратит ее полномочия в связи с переходом на новую работу.

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Темы:
Правительство Грузии (194)
Теги:
туризм, Правительство, Грузия

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