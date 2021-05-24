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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Бренд-менеджер Dalood станет депутатом парламента Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (302)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210524/251815833/Brend-menedzher-Dalood-stanet-deputatom-parlamenta-Gruzii.html

Байя Квициани идет по стопам отца – Кандид Квициани был депутатом парламента двух созывов и тоже от правящей партии, но тогда ею было "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Байя Квициани, которая баллотировалась на парламентских выборах по избирательным спискам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", станет депутатом законодательного органа десятого созыва.

В парламенте она заменит Мариам Квривишвили, которая назначена заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии. По информации Минэкономики, Квривишвили будет курировать туризм, авиацию и курорты.

Глава Национальной администрации туризма страна Мариам Квривишвили
photo : press-service of the Georgian National Tourism Administration / FB
Из парламента в правительство – Мариам Квривишвили назначена замминистра экономики

Квициани была 68 номером партийного списка "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2020 года.

Она является бренд-менеджером грузинского бренда модельного дома Dalood и сестрой креативного директора этого же бренда Маки Квициани.

Мать Байи Квициани – Нана Шуквани раньше также была известным дизайнером, а отец – Кандид Квициани был депутатом парламента двух созывов – в 1990 году, а затем в 2008-2012 годах от бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В ближайшее время парламент Грузии досрочно прекратит депутатские полномочия Квривишвили в связи с переходом на новую работу. После чего Квициани официально станет членом законодательного органа страны.

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Темы:
Парламент Грузии (302)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия

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