Набережная у Дома юстиции в Тбилиси перекрыта противниками ГЭС

В настоящее время протестующие начали движение в сторону площади Свободы, которая и так закрыта для автомобильного движения

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Несколько сотен противников строительства Намахвани ГЭС перекрыли движение на набережной у Дома юстиции в Тбилиси, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС собрались в воскресенье на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований. Участники акции требуют упразднить контракт между правительством и турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Срок действия ультиматума движения "Защитников Рионского ущелья" истек сегодня в полдень. Не получив желаемого ответа от властей, протестующие устроили шествие.

"Встанем рядом друг с другом. Мы люди и должны объединяться без всяких разделений по различным признакам. Для того, чтобы делать благое дело для Грузии, нам не нужна символика", - заявил лидер протеста Варлаам Голетиани.

В настоящее время протестующие начали движение в сторону площади Свободы, которая закрыта для автомобильного движения в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии 26 мая.

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