Законопроект об амнистии: какую версию поддержали депутаты парламента Грузии

В парламенте зарегистрированы сразу два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Комитет парламента Грузии по защите прав человека в первом чтении поддержал законопроект об амнистии, инициированный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Амнистия лиц, осужденных за события в ночь на 21 июня 2019 года у здания парламента, когда гражданские активисты пытались силой ворваться в парламент, является одним из главных пунктов соглашения оппозиции и власти.

На данный момент в парламенте зарегистрированы сразу два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией. Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии.

На заседании комитета на голосование также был вынесен законопроект, инициированный оппозицией. Однако, альтернативная версия проекта провалилась.

Оппозиция, в первую очередь, предлагает амнистировать и снять судимости с обвиняемых и осужденных за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Кроме того, оппозиция предлагает амнистировать и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских. Однако при этом оппозиция против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности.

А для амнистии полицейских, нанесших увечья людям во время разгона акции, оппозиция предлагает получить сначала обязательное согласие на это самих пострадавших.

Кроме того, под амнистию попадут и те, кто во время разгона был задержан за мелкое хулиганство, оказание сопротивления либо за неподчинение сотрудникам полиции.

В версии документа, разработанного большинством, указано, что под амнистию попадают все правонарушители, связаны с акцией протеста у здания парламента с 19 по 21 июня. Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения с унижением чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале