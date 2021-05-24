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Шествие противников строительства Намахвани ГЭС по набережной столицы Грузии 24 мая 2021 года

Противники Намахвани ГЭС перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (75)
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До тех пор, пока правительство не выполнит их требования, акции, пикетирование и блокирование главных улиц продолжатся, заявили организаторы акций

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

Вместе с организаторами акции протеста протестующие прошли с площади Республики к Дому юстиции на Набережной, затем проследовали к площади Свободы и вернулись к палаточному городку на площади Республики.

Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Никаких компромиссов" - срок ультиматума противников строительства Намахвани ГЭС истекает

Как заявили организаторы акции, до тех пор, пока правительство не выполнит их требования, акции, пикетирование и блокирование главных улиц продолжатся.

Участники акции требуют упразднить контракт между правительством и турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны, и привлечь к уголовной ответственности тех чиновников, которые имеют отношение к подписанию контракта.

По словам лидера протестного движения "Защитников ущелья Риони" Варлама Голетиани, требования должны быть выполнены до 26 мая, иначе масштаб акции протеста увеличится.

"Поскольку у нас есть сцена на площади Республики и у нас там установлены палатки, естественно, мы не можем покинуть территорию, и мы решили перейти на площадь Республики, и улица Руставели будет закрыта нами сегодня и не будет открыта", - заявил Голетиани.
Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Противники Намахвани ГЭС устанавливают палатки в центре Тбилиси

Он также еще раз призвал жителей столицы присоединиться к акции противников Намахвани ГЭС, в том числе 26 мая.

По его словам, 26 мая парад, посвященный независимости Грузии, пройдет не на площади Свободы, а там, где стоят противники Намахвани ГЭС.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС собрались в воскресенье на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований.

Срок действия ультиматума движения "Защитников Рионского ущелья" истек сегодня в полдень. Не получив желаемого ответа от властей, протестующие устроили шествие.

Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Турецкая компания готова к диалогу с противниками строительства Намахвани ГЭС

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (75)
Теги:
Протест, ГЭС, Грузия

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