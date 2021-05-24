Противники ГЭС разблокировали центральный проспект в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Движение на проспекте Руставели в Тбилиси восстановлено, протестующие против строительства Намахвани ГЭС вернулись к палаткам, которые разбили на площади Первой Республики, об этом сообщил корреспонденту Sputnik Грузия один из протестующих Гоча Немсверидзе.

Ранее несколько сотен противников строительства Намахвани ГЭС временно перекрыли движение на проспекте Руставели, завив, что если их требования не будут удовлетворены, город будет парализован протестующими. Участники акции требуют упразднить контракт между правительством и турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

"Мы сейчас находимся на площади Первой республики, где стоят палатки. Тут движение тоже не перекрыто, машины проезжают. Завтра протесты продолжатся", - сказал в разговоре Немсверидзе.

Протестующие планируют возобновить протестное шествие во вторник, в 16:00 – они грозятся вновь парализовать центральные улицы города. В настоящее время в Тбилиси ведется подготовка к празднованию Дня Независимости Грузии 26 мая, движение на центральной площади Свободы ограничено из-за возведения сцены. Таким образом, протесты противников строительства ГЭС могут привести к транспортному коллапсу в городе.

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