Оппозиция требует приостановить выборы в Высший совет юстиции Грузии

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Конференцию судей, целью которой является избрание четырех новых членов Высшего совета юстиции, следует отложить, говорится в открытом письме оппозиционных партий, подписавших соглашение о выходе из политического кризиса 19 апреля.

Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов соглашения, подготовленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

На 26 мая назначена конференция судей, на которой должны быть избраны четверо членов Высшего совета юстиции. Оппозиция, местные НПО и дипломатический корпус призвали отменить ее. Партия "Лело" 19 мая зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает мораторий на избрание членов Высшего совета до реформы судебной системы.

Оппозиционные силы, подписавшие соглашение 19 апреля 2021 года, считают принципиально важным не избирать членов Высшего совета юстиции (как судей, так и не судей) до тех пор, пока парламент не разработает законодательные поправки, предусмотренные Соглашением, чтобы существенно реформировать Высший совет юстиции.

"Правильная и основательная судебная реформа - краеугольный камень стабильного и демократического будущего нашей страны. Актуальность этого вопроса усугубляется тем фактом, что проведение соответствующей судебной реформы является строгим предварительным условием для продолжения макрофинансовой помощи Грузии со стороны Европейского Союза, что также было упомянуто в заявлении послов два дня тому назад", - сказано в письме.

Как отмечает оппозиция, общественное доверие имеет решающее значение - без него изменения, предусмотренные в соглашении, не будут работать. Именно поэтому, по их словам, судебные реформы в прошлом были обречены на провал.

Оппозиция поручилась, что парламент уделит приоритетное внимание вопросам, связанным с реформированием Совета юстиции, и инициирует и примет соответствующие изменения в разумные сроки, чтобы не создавать препятствия работе институтов. При этом реформа других вопросов правосудия, предусмотренных Соглашением, будет осуществляться поэтапно не позднее весенней сессии 2022 года.

Подписи под общим письмом поставили: парламентская фракция "Лело - Партнерство для Грузии", политическое объединение "Стратегия Агмашенебели", Хатуна Самнидзе "Республиканская партия", независимый депутат Давид Бакрадзе и Зура Джапаридзе - "Гирчи - больше свободы".

В свою очередь, в правящей партии "Грузинская мечта" считают важным заполнение вакантных мест в Высшем совете юстиции.

"Требование заключается в следующем: нельзя принимать никаких решений до тех пор, пока не будет проведена следующая волна реформ и пока не будут получены соответствующие результаты. По правде говоря, я думаю, что остановка этих процессов на длительный период может нанести ущерб. Выполнение призывов лидеров оппозиции, в данном случае, думаю, подорвет независимость судебной власти", - заявил журналистам депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

"Если конференция, намеченная на 26 мая, не состоится, Совет будет практически парализован после 24 июня. Чтобы предотвратить это, необходимо провести конференцию и судейский корпус должен избрать новых судей-членов Высшего совета юстиции. Знаю, что и в этом меня поддерживают коллеги. Это необходимо для того, чтобы совет продолжал беспрепятственно функционировать и выполнял свои полномочия, возложенные на него законом", - сказал журналистам член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили.

Высший совет юстиции представляет собой координирующий орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Именно в его компетенцию входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов.

Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференцией судей. Еще пять человек назначает парламент, а одного представляет президент.

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