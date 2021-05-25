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Генеральная репетиция мероприятия ко Дню независимости Грузии

Не помпезно, но красочно: Грузия готовится к празднованию Дня независимости

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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День независимости Грузии (52)
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В эти минуты на Площади Свободы в Тбилиси идет генеральная репетиция праздничного мероприятия 26 мая

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. День независимости Грузии в этом году отметят скромно из-за пандемии коронавируса, заявил главный сержант Сил обороны Георгий Гогочури журналистам.

На Площади Свободы в центре Тбилиси в эти минуты проходит генеральная репетиция по случаю празднования Дня независимости. Установлена сцена и пять мониторов.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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"Сегодня подразделения Сил обороны проходят генеральную репетицию ко Дню независимости. Хочу заранее поздравить всю Грузию с 26 мая, особенно личный состав Сил обороны… Завтра 247 рекрутов принесут присягу в торжественной обстановке. Мероприятия по случаю 26 мая в этом году будут очень скромными из-за пандемии, но будет представлена разнообразная бронетехника, а закроют праздничное мероприятие истребители Су-25 в небе Тбилиси", – заявил Гогочури.

По информации организатора мероприятия Таты Сванидзе, завтрашние торжества будут транслироваться в прямом эфире.

"По понятным причинам в этом году 26 мая будет отличатся. С соблюдением протокола на Площади Свободы состоится церемония присяги, которая будет транслироваться в прямом эфире из пяти разных регионов в 11:00. В этом году военные самолеты пустят дымовой шлейф в цветах грузинского флага", – сообщила Сванидзе.

Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Площадь Свободы и памятник Святому Георгию. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
Центр Тбилиси перекрывается на шесть дней

По информации организаторов, церемония присяги в этом году состоится в таких местах, где она никогда раньше не проводилась. Например, в высокогорной Сванети и на озере Паравани. Церемония также пройдет во Мцхета, Тбилиси, Аджарии и Кахети.

В 14:00 во дворе Кафедрального собора Святой Троицы начнется траурная церемония перезахоронения главнокомандующего армии Первой демократической республики Грузии генерала Георгия Квинитадзе в Мтацминдский пантеон.

А гала-концерт, посвященный 26 мая, состоится в Тбилисском государственном театре оперы и балета и будет транслироваться в прямом эфире.

День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

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Теги:
День независимости, Грузия

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