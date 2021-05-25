Ниагарский водопад впервые подсветят в цвета грузинского флага

День независимости Грузии будет отмечен и в столице Канады Оттаве, и в самом большом городе страны Торонто, перед мэриями будет поднят грузинский флаг

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Впервые Ниагарский водопад подсветят в цвета грузинского флага в честь Дня независимости Грузии, сообщается на сайте посольства Грузии в Канаде.

26 мая вечером, в 9:45 по местному времени, самую известную и популярную туристическую достопримечательность Канады – Ниагарский водопад – впервые подсветят в бело-красные цвета.

"Это решение канадской стороны обусловлено установившимися близкими деловыми отношениями между нашим посольством и Ниагарским регионом. В 2019 году мы начали сотрудничество с винным институтом Ниагарского колледжа. Уникальный опытный виноградник пополнился грузинскими сортами винограда – саперави и чинури. Мы также подарили институту грузинский квеври (глиняный кувшин для хранения вина), чтобы канадские студенты на практике могли постигать древнейшие традиции грузинского виноделия", – говорится в заявлении посольства.

Посольство сообщает, что большая группа профессоров и студентов Ниагарского винного института, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в Канаде, планирует посетить Грузию.

Эпидситуация в Канаде не позволяет в этом году провести в Оттаве и прием в честь Дня независимости Грузии, но посольством вместе с канадскими партнерами запланировано несколько мероприятий, которые позволят достойно отметить этот день, сообщает диппредставительство.

Так, в честь Дня независимости Грузии перед зданиями мэрий Оттавы и Торонто торжественно будет поднят грузинский флаг.

1 июня в столице провинции Британской Колумбии Виктория, во дворце губернатора откроется выставка, на которой будет представлена фамильная чоха (грузинская национальная одежда) Нико Апхази, сына Коте Апхази, выдающегося общественного деятеля, основателя ботанического сада Апхази в Виктории. По заказу посольства копию этой чохи сшила грузинская компания "Самосели пирвели".

Выставка должна была состояться 25 мая, но из-за пандемии коронавируса и существующей эпидситуации перенесена на начало июня.

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