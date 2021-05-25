15:00 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Анджей Дуда

Президент Польши посетит Грузию с двухдневным визитом

© AFP / MATEUSZ SLODKOWSKI
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (606)
34 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/19/251827355.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210525/251827439/Prezident-Polshi-posetit-Gruziyu-s-dvukhdnevnym-vizitom.html

Анджей Дуда примет участие в торжествах в честь Дня независимости Грузии, а также встретится с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда в среду, 26 мая, прибывает в Тбилиси с двухдневным визитом. Об этом сообщается на официальном сайте польского президента.

Визит состоится по случаю празднования Дня независимости Грузии. Президент Польши выступит с речью на торжественном мероприятие, а также будет присутствовать на гала-концерте, посвященному Дню независимости в Тбилисском государственном театре оперы и балета.

Премьер-министр Испании Педро Санчес
© AFP / MANU FERNANDEZ
Премьер-министр Испании посетит Грузию

Во второй день визита в четверг, 27 мая, Анджей Дуда встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с председателем парламента Кахой Кучава.

Дипотношения Грузия и Польша установили 28 апреля 1992 года. За это время страны оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Внешняя политика Грузии (606)
Теги:
Визит, Польша, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться