Президент Польши посетит Грузию с двухдневным визитом

Анджей Дуда примет участие в торжествах в честь Дня независимости Грузии, а также встретится с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда в среду, 26 мая, прибывает в Тбилиси с двухдневным визитом. Об этом сообщается на официальном сайте польского президента.

Визит состоится по случаю празднования Дня независимости Грузии. Президент Польши выступит с речью на торжественном мероприятие, а также будет присутствовать на гала-концерте, посвященному Дню независимости в Тбилисском государственном театре оперы и балета.

Во второй день визита в четверг, 27 мая, Анджей Дуда встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с председателем парламента Кахой Кучава.

Дипотношения Грузия и Польша установили 28 апреля 1992 года. За это время страны оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.

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