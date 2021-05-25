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Генеральная репетиция мероприятия ко Дню независимости Грузии

День независимости Грузии: что, где, когда

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
День независимости Грузии (53)
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Sputnik Грузия
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Основные события праздника будут разворачиваться на Площади Свободы – здесь уже установлены трибуны и пять мониторов

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Празднование Дня независимости Грузии 26 мая из-за пандемии коронавируса не будет помпезным – правительство обнародовало программу праздника.

На Площади Свободы в центре Тбилиси в эти минуты проходит генеральная репетиция праздничных мероприятий. Установлены трибуна и пять мониторов. Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства Грузии, все завтрашние торжества будут транслироваться в прямом эфире.

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© AFP / DANIEL SLIM
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Sputnik Грузия предлагает детальную программу мероприятий:

11:00-11:50 – Торжественная церемония принесения присяги, Площадь Свободы.

13:30-14:30 – Панихида по главнокомандующему армии Первой демократической республики Грузия генерала Георгия Квинитадзе, Кафедральный собор Святой Троицы.

15:30-16:00 – Похороны генерала Георгия Квинитадзе, Мтацминдский пантеон.

19:00-20:00 – Гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии, Тбилисский государственный театр оперы и балета.

День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

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Темы:
День независимости Грузии (53)
Теги:
День независимости, Грузия

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