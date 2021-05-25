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Георгий Канделаки, Европейская Грузия, проводит брифинг

"Европейская Грузия" по-своему отметит День независимости

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
День независимости Грузии (54)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210525/251829329/Evropeyskaya-Gruziya-po-svoemu-otmetit-Den-nezavisimosti.html

Оппозиционная партия устроит у станции метро "Руставели" в центре Тбилиси выставку, посвященную Первой независимой республике Грузия

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" решила самостоятельно по-своему отметить День независимости.

Как заявил один из лидеров партии Георгий Канделаки, День независимости партия отметит у станции метро "Руставели". На проспекте Руставели будет устроена импровизированная выставка, рассказывающая об известных и малоизвестных эпизодах истории Первой независимой республики Грузия. Желающие могут получить майки с изображениями героической медсестры Маро Макашвили и известного грузинского общественного деятеля Эквтиме Такаишвили. Партийное мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00.

Основные торжества же в этот день будут разворачиваться на площади Свободы, где состоится церемония принесения присяги рекрутами и демонстрация военной техники.

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Темы:
День независимости Грузии (54)
Теги:
Европейская Грузия, День независимости, Грузия

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